Сотрудники порховской полиции нашли заблудившуюся в лесу женщину

17:06, 17 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники порховской полиции нашли заблудившуюся в лесу 64-летнюю женщину, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина сама позвонила в дежурную часть и рассказала, что пошла за грибами, но не может найти обратную дорогу. На поиски отправились участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Порховскому району лейтенант полиции Павел Дмитриев и оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Порховскому району младший лейтенант полиции Никита Усанов.

Полицейские постоянно держали связь с заблудившейся женщиной по телефону, которая описывала им особенности местности, где на тот момент находилась. Сотрудники полиции оказывали ей психологическую поддержку.

В результате организованного поиска женщину удалось найти меньше чем через час. Медицинская помощь ей не потребовалась.