Сотрудники порховской полиции нашли заблудившуюся в лесу женщину
Сотрудники порховской полиции нашли заблудившуюся в лесу 64-летнюю женщину, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщина сама позвонила в дежурную часть и рассказала, что пошла за грибами, но не может найти обратную дорогу. На поиски отправились участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Порховскому району лейтенант полиции Павел Дмитриев и оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Порховскому району младший лейтенант полиции Никита Усанов.
Полицейские постоянно держали связь с заблудившейся женщиной по телефону, которая описывала им особенности местности, где на тот момент находилась. Сотрудники полиции оказывали ей психологическую поддержку.
В результате организованного поиска женщину удалось найти меньше чем через час. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Более двух тысяч случаев мошенничества в IT-сфере зафиксировали в Пскове за полгода
Полуобнажённая дама забросала бегунов яйцами и пакетами с водой: псковский спортсмен рассказал подробности курьёзного массового забега в Петербурге
Схемы обмана с «Госуслугами» и профилактику таких преступлений обсуждают в медиацентре ПАИ