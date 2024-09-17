Строительство фермерского рынка в Пскове и бутик-отеля в Печорах поддержал региональный совет по инвестициям

17:29, 17 сентября 2024, ПАИ

17 сентября участники регионального Совета по инвестициям во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым одобрили заключение инвестиционных соглашений для реализации трёх проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона принял участие в работе в режиме ВКС из представительства области в Москве.

Один из проектов касается строительства завода по переработке мясосырья в Великолукском районе. Инвестор ООО «ВСГЦ» намерен создать высокотехнологичный завод полного производственного цикла. Проект находится в активной фазе реализации, объём инвестиций на сегодняшний день уже составляет 23 млрд рублей, общий объём запланирован в размере 25 млрд рублей. Производство сгенерирует 1 100 новых рабочих мест, мощность предприятия составит 70 тонн переработанного мясосырья в час и 1 200 тонн в сутки. Постепенный выход на полную производственную мощность запланирован с первого квартала 2025 года с достижением 100% объёмов в первом квартале 2029 года.

Участники Совета также согласовали проект строительства фермерского рынка в Пскове. Инвестор планирует построить в центре города современную, оснащённую и постоянно круглогодично действующую торговую площадку для сельхозпроизводителей и фермеров нашей области. «Проект интересный и востребованный», – отметил глава региона.

На его реализацию инвестор направит 245 млн рублей. Представляя детали проекта, генеральный директор ООО «Палкинские ряды» Дмитрий Думназев рассказал, что пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой. Внутри павильона разместят продуктовые ряды, будет предусмотрена зона кафе и для проведения мастер-классов. Среди представленных продовольственных товаров покупатели смогут приобрести мясную и рыбную продукции, овощи, сухофрукты, бакалейные товары, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

К заключению соглашения одобрен и проект по строительству бутик-отеля на 20 номеров с рестораном и террасой в Печорах. Планируется провести работы по реставрации по реставрации объекта культурного наследия с соблюдением общего архитектурного стиля. Объём инвестиций составит 120 млн рублей.

В рамках заседания участники Совета также рассмотрели ход строительства апарт-отеля и музейно-выставочного комплекса в районе старого Запсковья в Пскове. Инвестор подробно рассказал о концепции отеля и представил интерьеры номеров с изразцовыми печами-каминами и антикварной мебелью. Кроме того, они одобрили предоставление господдержки в виде налоговых льгот двум предприятиям – Великолукскому опытному машиностроительному заводу, специализирующемуся в разработке грузоподъёмной и прицепной техники, и кабельному заводу «Алюр». Предприятия планируют и дальше расширять свои действующие производства.

Одобрение Совета получили и четыре инвестиционных проекта по модернизации существующих производственных мощностей. Так, «ПсковКабель» планирует развивать производство обмоточных проводов, ООО «Магнитные системы» модернизировать выпуск электромагнитных железоотделителей, «Оско-Инвест» на существующей производственной базе организовать выпуск подстилки для лошадей на основе древесной стружки, а «Промгаз-Технологий» организовать производство криогенных резервуаров и центробежных насосов.

По итогам рассмотрения этих проектов участники Совета поддержали вопросы представления заемного финансирования со стороны Фонда инвестиционного развития Псковской области.