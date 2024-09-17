День информации «Уроки истории: от Екатерины II до воссоединения» прошёл в псковской библиотеке

19:32, 17 сентября 2024, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова прошёл День информации «Уроки истории: от Екатерины II до воссоединения». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Всё, что мы имеем сегодня, – результат наших вчерашних действий. И не только наших, но и наших предков. Знать и помнить об этих событиях необходимо», – процитировала слова писателя и историка Александра Мясникова ведущая мероприятия, заведующая центром социальной, деловой и правовой информации библиотеки Наталья Кустова.

Мероприятие было приурочено ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Участниками встречи стали более ста студентов псковских колледжей.

Наталья Кустова рассказала, когда и почему эта дата появилась в календаре праздничных дней, и познакомила ребят с подборкой тематической литературы из фондов библиотеки.

Руководитель регионального офиса агентства «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин представил фильм «Забытые». В нём повествуется об ужасах концлагерей, нацистских экспериментов над людьми и о героях, которые, противостоя этому злу, пожертвовали всем ради победы над фашизмом. Фильм был снят продюсерским центром «Инсайт Люди».