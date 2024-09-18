В Псковской области впервые начались занятия в «Школе фермера»

12:28, 18 сентября 2024, ПАИ

17 сентября в Псковской области впервые началось обучение в «Школе фермера».

Образовательный проект Россельхозбанка, комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области, Великолукской государственной сельхозакадемии подготовит 18 человек по специальностям «растениеводство» и «животноводство».

Через 2,5-3 месяца студентам предстоит защитить бизнес-планы перед экспертной комиссией, получить дипломы о профессиональной переподготовке и начать создавать новые объекты сельского хозяйства.

«Сейчас заметно растет спрос на качественную фермерскую продукцию и развитие собственного хозяйства становится перспективным и востребованным. Задача «Школы фермера» помочь тем, кто готов создать своё хозяйство или уже создал и работает, дать им важные и нужные профессиональные знания. С этой целью мы запустили бесплатный образовательный проект и в Псковской области. Отмечу, что среди слушателей, прошедших конкурсный отбор, как начинающие фермеры, так и с большим стажем и опытом, известные на всю страну», – сообщил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«Школа фермера» – отличная возможность для фермеров расширить свои знания благодаря высокопрофессиональным специалистам в сфере сельского хозяйства, ветеринарии. А также это ещё один шанс получить государственный грант в следующем году на развитие своего фермерского хозяйства», – отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

В числе преподавателей будут специалисты регионального комитета, Великолукской сельхозакадемии и Витебской государственной академии ветеринарной медицины (Белоруссия).

«Уверен, что обучение будет полезным для развития уже имеющихся навыков и знаний, а также для повышения эффективности производства и даст стимул для профессионального роста», – отметил создатель гастрономического проекта «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка») Алексей Корочкин.

В «Школе фермера» слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.

В новом потоке «Школы фермера» участвуют 50 субъектов РФ, в том числе 15 – впервые. Общее количество студентов превышает 1100 человек.

С сентября 2020 года РСХБ запустил поток обучения в «Школе фермера» в 10-й раз. За предыдущие 9 волн прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 6500 человек. С учётом новых для проекта субъектов проект охватил уже 81 регион, включая все субъекты Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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