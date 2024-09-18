20 и 27 сентября вместо «Ревизора» в театре Пскова покажут другие спектакли

13:07, 18 сентября 2024, ПАИ

В связи с болезнью актрисы спектакль «Ревизор» 20 сентября будет заменен на «Пигмалион», а 27 сентября – на «Влюбленных». Все билеты будут действительны, предупредили в пресс-службе Псковского академического театра драмы.

«В случае если вам не подходит замена, вы можете сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора afisha_help@afisha.ru)», – уточнили в театре.