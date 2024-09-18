Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы развития Псковской области и реализации значимых проектов

14:26, 18 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы, которые касаются развития Псковской области и реализации значимых проектов.

«С начала недели работаю в Москве. За два дня провёл целый ряд встреч, консультаций и совещаний. С коллегами из федеральных министерств и ведомств прорабатываем вопросы, которые касаются развития Псковской области и реализации значимых проектов», – сообщил глава региона в своём Telegram-канале.