Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы развития Псковской области и реализации значимых проектов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы, которые касаются развития Псковской области и реализации значимых проектов.
«С начала недели работаю в Москве. За два дня провёл целый ряд встреч, консультаций и совещаний. С коллегами из федеральных министерств и ведомств прорабатываем вопросы, которые касаются развития Псковской области и реализации значимых проектов», – сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
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Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы развития Псковской области и реализации значимых проектов
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