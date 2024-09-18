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Политика

Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы развития Псковской области и реализации значимых проектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсуждает в Москве вопросы, которые касаются развития Псковской области и реализации значимых проектов.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«С начала недели работаю в Москве. За два дня провёл целый ряд встреч, консультаций и совещаний. С коллегами из федеральных министерств и ведомств прорабатываем вопросы, которые касаются развития Псковской области и реализации значимых проектов», – сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

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