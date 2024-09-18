Поправки в Устав Псковской области и обращение в Правительство РФ рассмотрел законодательный комитет Собрания

15:08, 18 сентября 2024, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов под председательством Алексея Севастьянова рассмотрел профильную повестку накануне сентябрьской сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Законопроект, уточняющий и дополняющий порядок организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов, депутатам представила начальник регионального управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. Специалист отметила, что в связи с образованием муниципальных округов в регионе был проведён сплошной мониторинг ведения муниципальных правовых актов. Выявленные недоработки легли в основу подготовленного законопроекта, который в случае принятия позволит использовать регистр не только как набор правовых актов, но и как инструмент подготовки рекомендаций по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления.

Депутаты одобрили разработанный региональной прокуратурой законопроект о поправках в Устав Псковской области. Речь идёт о норме, согласно которой полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются в случае получения статуса иностранного агента. «Инициатива направлена исключительно на приведение регионального законодательства в соответствие с новыми федеральными нормами», – прокомментировала законопроект прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Елена Гетко.

Также на заседании комитета депутаты поддержали коллег из Орловской области и высказались в поддержку обращения в федеральное правительство по вопросу уточнения порядка предоставления дополнительных гарантий инвалидам в сфере дорожного движения.

Региональные законодатели предлагают скорректировать правила дорожного движения, исключив обязанность водителя-инвалида предоставлять сотруднику полиции соответствующее удостоверение при условии размещения данных о транспортном средстве в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали проекты нормативных правовых актов, касающиеся деятельности мировых судей, а также рекомендовали включить в бюллетень для тайного голосования на сентябрьской сессии кандидатуры на должности мировых судей трёх судебных участков области.