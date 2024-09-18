Псковичи участвуют в чемпионате высоких технологий

17:06, 18 сентября 2024, ПАИ

Команда Псковского агротехнического колледжа представляет регион на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Мероприятие проходит на базе научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В состав команды вошли студенты Даниил Никитин и преподаватель Вячеслав Елтунов. Они борются за звание лучших специалистов в компетенции «Разработчик мехатронных систем (экзоскелеты)». Всего в этом году чемпионат объединил 140 конкурсантов.

Принять участие в мероприятии также приехали преподаватели псковских учреждений профессионального образования, сотрудники технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб». Возглавляет делегацию первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Псковичи также приняли участие в пленарном заседании «Стратегия технологического лидерства: синергия инноваций, образования и бизнеса» и посетили другие площадки.

Напомним, чемпионат высоких технологий проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по решению президента России Владимира Путина с 2023 года. Инициатива соответствует задачам национальных проектов «Образование» и «Производительность труда».