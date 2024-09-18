Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи участвуют в чемпионате высоких технологий

Команда Псковского агротехнического колледжа представляет регион на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде. Мероприятие проходит на базе научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В состав команды вошли студенты Даниил Никитин и преподаватель Вячеслав Елтунов. Они борются за звание лучших специалистов в компетенции «Разработчик мехатронных систем (экзоскелеты)». Всего в этом году чемпионат объединил 140 конкурсантов.

Принять участие в мероприятии также приехали преподаватели псковских учреждений профессионального образования, сотрудники технопарка «Кванториум» и центра цифрового образования «IT-куб». Возглавляет делегацию первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Псковичи также приняли участие в пленарном заседании «Стратегия технологического лидерства: синергия инноваций, образования и бизнеса» и посетили другие площадки.

Напомним, чемпионат высоких технологий проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по решению президента России Владимира Путина с 2023 года. Инициатива соответствует задачам национальных проектов «Образование» и «Производительность труда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 сентября 2024

Строительные леса разбирают реставраторы на башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре
18 сентября 2024

В Псковской области названы победители летней Спартакиады детей-инвалидов
18 сентября 2024

Заслуженный коллектив народного творчества – камерный хор «Кант» выступит в Пскове
18 сентября 2024

О строительстве, вывозе ТКО и капремонте в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
18 сентября 2024

Схему движения всех автобусов обновили в Пскове
18 сентября 2024

Свыше 40 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области
18 сентября 2024

Более 200 школьников из Псковской области смогут получить свою первую профессию благодаря проекту «Билет в будущее»
18 сентября 2024

Работы на очистных сооружениях в Гдове завершены практически на 100%

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...