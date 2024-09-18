Областной фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове в октябре
Областной фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове в октябре. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
К участию в фестивале приглашаются самодеятельные исполнители и любительские творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Псковской области, возраст участников – от 60 лет. Участники могут подать заявку в пяти номинациях: «Песенное творчество», «Танцевальное творчество», «Художественное слово», «Инструментальное творчество», «Творческая семья».
Фестиваль проведут в три этапа. Приём заявок и видеозаписей выступлений на фестиваль будет проходить с 25 сентября по 2 октября включительно.
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