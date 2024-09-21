Два человека госпитализированы после ДТП в Себежском районе

09:53, 21 сентября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина протаранил сторожку предприятия в деревне Кузнецовка Себежского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП два человека из автомобиля госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.