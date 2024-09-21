Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога»

22:33, 21 сентября 2024, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога» платформы «Росмолодёжь.События». Форум проходил с 9 по 15 сентября в Ленинградской области. В этом году участники из разных регионов России сосредоточились на темах культуры, искусства и истории. Они получили возможность больше узнать о разработке молодёжных проектов, цель которых – построение гармоничного общества, формирование идентичности и сохранение исторического наследия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе форума «Ладога».

«Мне интересна тематика форума, в этом году я выбрала направление медиа, что особенно актуально и интересно для меня. Благодаря тем знаниям и опыту, которые передают спикеры, появляется возможность узнать что-то новое и повысить свои компетенции в разных областях», – рассказала Диана Чудакова из Пскова, которая участвует в форуме «Ладога» во второй раз.

В треке «Создаём видео» участники изучали основы создания визуального контента. Они знакомились с особенностями видеосъёмки и монтажа, учились выстраивать композицию и работать с материалами и цветом. «Я планирую узнать больше о создании видеоконтента. Сейчас у меня начальный уровень работы с видеоматериалами, но я стремлюсь расширить свои знания, чтобы создавать качественный контент и делиться им с окружающими», – подчеркнула участница.

Диана Чудакова также сообщила о своём проекте, который она разработала для Пскова и представила на всероссийском конкурсе «Твой Ход». Проект представляет собой форум, где студенты-юристы под руководством опытных специалистов могут проводить первичные консультации для жителей города. «Это очень важно, так как в городе расположен военный городок, где проживает множество военнослужащих с семьями, которые нуждаются в юридической и правовой помощи», – отметила она.

«Когда мне по почте пришло письмо, что я прошла отбор, я очень обрадовалась. Для меня это отличная возможность личностного и профессионального развития», – поделилась своими впечатлениями псковичка Софья Михайлова.

Участница обучалась на площадке «Помогаем», где родители вместе с детьми работали над добровольческими проектами.

Девушка поделилась своими планами после форума: «Мне интересно узнать больше о семейном добровольчестве, изучить возможности его развития в нашем регионе. И в будущем планирую подумать над проектами, которые я бы могла создать, чтобы они принесли пользу Псковской области и способствовали развитию семейного добровольчества в нашем регионе».

Организаторами молодёжного образовательного форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области и Росмолодёжь. Мероприятие проводится с 2009 года. Среди сквозных тем форума – Год семьи, Десятилетие науки и технологий, проекты «Твой герой», «Без срока давности», наследие Всемирного фестиваля молодёжи, а также развитие карьеры и предпринимательства.