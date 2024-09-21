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Общество

Врач рассказала, можно ли сохранить зубы до старости при «плохой генетике»

Гены играют важную роль в здоровье зубов, но это не повод пренебрегать уходом за ними. Регулярное посещение стоматолога и здоровый образ жизни помогут сохранить зубы до старости, рассказала врач-генетик центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова «Газете.Ru».

Вероника Попова пояснила, что некоторые наследственные проблемы с зубами включают неровное расположение зубов, скученность и даже риск рака ротовой полости. Гены частично определяют время и порядок прорезывания зубов. Также некоторые люди могут наследовать отсутствие определённых постоянных зубов. Однако, по словам Вероники Поповой, существуют способы профилактики, которые помогают избежать негативных последствий, даже если человеку достались не самые лучшие гены, отвечающие за здоровье зубов.

Гены также влияют на толщину и прочность дёсен и эмали, от которых зависят шансы сохранить зубы до преклонного возраста.

«Дёсны служат защитным барьером, предотвращают проникновение бактерий и других вредных веществ к корням зубов. У некоторых людей эмаль прочная, устойчивая к кариесу, в то время как у других слабая эмаль, которая легко повреждается эрозией», – подчеркнула врач.

Проблемы с зубами у родителей – это не повод отказываться от визитов к стоматологу. Знание своих слабых мест поможет сохранить здоровье зубов, но важно регулярно проходить осмотры у специалиста.

«Проблему с зубами легче предотвратить, чем бороться с ней, когда она уже стала неотложной. Убедитесь, что вы ежедневно чистите зубы щёткой, пользуетесь зубной нитью и ведёте здоровый образ жизни, избегая веществ, которые могут повредить полость рта», – заключила Вероника Попова.

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