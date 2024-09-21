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Общество

Стала известна программа мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова

Комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова и Псковская библиотечная ассоциация приглашают всех желающих на мероприятия, посвящённые 85-летию со дня рождения писателя, литературного критика и лауреата Государственной премии РФ Валентина Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Программа мероприятий

26 сентября

  • 9:00 – лития на могиле Валентина Курбатова на кладбище Орлецы-2.
  • 14:00 – открытие выставки из фондов музея А. С. Пушкина «Михайловское» в холле библиотеки. Ведущий мероприятия – директор музея Георгий Василевич.
  • 15:00 – торжественное вручение I Региональной литературной премии имени Валентина Курбатова.
  • 15:00 – региональная просветительская акция «Диктант «Бегущая строка».

27 сентября

  • 14:00 – презентация кабинета В. Я. Курбатова в Бежаницкой центральной районной библиотеке, а также просветительская игра «Курбатовский кроссворд».
  • Выставка репродукций портретов Курбатова и передача книг в фонд библиотеки.
  • «Уроки Курбатова» – просветительские уроки для учащихся 8–11-х классов о жизни и творчестве Курбатова.

28 сентября

  • 16:00 – вечер памяти в актовом зале библиотеки с показом фильма «Не плачь, душа моя», с воспоминаниями друзей и коллег, со стихами и песнями.

29 сентября

  • 13:00 – общественная акция – прослушивание аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» и пешеходная экскурсия «Дорогами Курбатова».

Выставки и другие мероприятия также будут проходить в рамках юбилея, включая экскурсии с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих. Вход на мероприятия свободный, участвовать могут все.

«Присоединяйтесь к нам, чтобы отметить наследие Валентина Курбатова и погрузиться в мир его творчества!» – отметили в комитете.

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