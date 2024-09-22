Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Свыше пяти миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Свыше пяти миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после звонков мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали жертв, что кто-то пытается незаконно получить доступ к их банковским счетам или оформить на них кредит. Под этими предлогами мошенники выманивали у потерпевших деньги.

Пострадавшие обратились в полицию. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 сентября 2024

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Печорском районе

22 сентября 2024

Свыше пяти миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
21 сентября 2024

Пожарные ликвидируют возгорание автомобиля в Великих Луках

21 сентября 2024

Два человека госпитализированы после ДТП в Себежском районе
20 сентября 2024

Автомобиль сбил велосипедиста в Пскове
19 сентября 2024

Ребёнок-велосипедист пострадал в ДТП в Великих Луках
19 сентября 2024

Тело мужчины ищут водолазы в Порховском районе
19 сентября 2024

Пожарные спасли жилой дом в Острове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...