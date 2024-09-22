Свыше пяти миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

10:38, 22 сентября 2024, ПАИ

Свыше пяти миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук после звонков мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали жертв, что кто-то пытается незаконно получить доступ к их банковским счетам или оформить на них кредит. Под этими предлогами мошенники выманивали у потерпевших деньги.

Пострадавшие обратились в полицию. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.