Полиция приглашает псковичей на службу

11:56, 22 сентября 2024, ПАИ

Полиция приглашает псковичей на службу, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

УМВД России по Псковской области приглашает на службу (работу) в органы внутренних дел граждан (ветеранов), которые ранее проходили службу в ОВД и других правоохранительных органах.

В ведомстве подчеркнули, что граждан ждёт стабильная заработная плата и ежегодный отпуск с учётом выслуги лет в предыдущей должности. Также лица, принятые на службу, смогут бесплатно лечиться в ведомственной поликлинике.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам (8 8112) 59-24-12, 59-25-90, 59-27-59, 59-27-57.