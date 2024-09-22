Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках

22:30, 22 сентября 2024, ПАИ

Мастер-класс по баскетболу для людей с нарушениями слуха и поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в рамках инклюзивного проекта Российской Федерации баскетбола «Тихий!баскетбол» на базе СШОР «Экспресс» в Великих Луках сегодня, 22 сентября. Об этом сообщается в группе «Федерация баскетбола. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Мастер-класс провёл судья всероссийской категории по баскетболу Денис Гладченко. Также мероприятие посетили судья международной категории по баскетболу на колясках из Санкт-Петербурга Алексей Дыев и президент общественной организации «Федерация баскетбола Великих Лук» Татьяна Облецова.

Мероприятие реализовано при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, Российской федерации баскетбола и Федерации баскетбола Псковской области.