Продукты и косметику пытались украсть псковичи из магазинов на Рижском проспекте

14:34, 23 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали двух псковичей, которые пытались обокрасть магазины, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

21 сентября около 11:00 в сетевом гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 72-летнего мужчину, который украл из зала продукты.

Кроме того, около 19:00 сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего псковича, который украл из магазина на Рижском проспекте косметику.

Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.