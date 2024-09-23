Продукты и косметику пытались украсть псковичи из магазинов на Рижском проспекте
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали двух псковичей, которые пытались обокрасть магазины, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
21 сентября около 11:00 в сетевом гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 72-летнего мужчину, который украл из зала продукты.
Кроме того, около 19:00 сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего псковича, который украл из магазина на Рижском проспекте косметику.
Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.
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