Псковичка завоевала бронзу чемпионата России по спортивному ориентированию

12:57, 23 сентября 2024, ПАИ

Псковичка Екатерина Никитина выиграла бронзовую награду чемпионата России по спортивному ориентированию, который прошёл в Челябинской области с 17 по 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе соревнований.

Екатерина Никитина выиграла бронзу кросс-эстафеты на два человека в паре с Татьяной Рябкиной. Обе спортсменки официально представляют Новгородскую область. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменок.

В индивидуальной гонке кросс-классика Екатерина Никитина заняла 23-е место, в кросс-лонге псковичка стала девятой, а по итогам эстафеты на три человека её команда оказалась на 16-м месте.

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