Псковский судья будет обслуживать матчи РПЛ

18:57, 14 июля 2026, ПАИ

Никита Матиеску из Пскова впервые включён в список помощников судьи Российской Премьер‑Лиги на сезон 2026–2027 годов. Вместе с ним в число судей РПЛ вошёл Михаил Плиско из Ленинградской области – он будет работать главным арбитром. Оба специалиста ранее судили матчи ЮФЛ Северо‑Запад в 2021 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединения федераций футбола (ОФФ) «Северо-Запад».

Всего в сезоне 2026–2027 годов на матчах РПЛ будут работать восемь арбитров из регионов Северо‑Запада. Помимо Михаила Плиско и Никиты Матиеску в число судей вошли Никита Новиков (Петрозаводск) и Сергей Цыганок (Калининград). Ассистентами арбитров станут Егор Болховитин (Ленинградская область), Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Дмитрий Семёнов (Петрозаводск). В роли видеопомощника арбитра выступит Артур Фёдоров (Петрозаводск).