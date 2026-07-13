«Фанфары. Финиш. Салют»: псковский велопутешественник добрался до Владивостока

17:57, 13 июля 2026, ПАИ

Велопутешественник Дмитрий Жуков, стартовавший из Пскова, финишировал во Владивостоке на острове Русском. 13 июля, на 74-й день пути, он достиг мыса Ахлёстышева, преодолев 10 225 километров. Об этом сообщается в группе «Велик и рюкзак» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»



Фото: группа «Велик и рюкзак»

















Как рассказал автор путешествия, заключительный день начался после дождя, который закончился лишь на рассвете. Маршрут проходил через мост Де-Фриз, далее – Золотой мост и Русский мост, после чего велосипедист оказался на острове Русском. Местная велосипедистка проводила его до мыса Ахлёстышева – конечной цели маршрута.

«Фанфары. Финиш. Салют. Всё это было в моей голове. Вот и конечная цель маршрута. Нулевой километр всех велодорог. Запах моря. Шум волны. Лёгкий ветерок», – описал он момент завершения пути. После финиша путешественник ответил на вопросы репортёров и искупался, отметив, что вода «отличная».

Общий километраж составил 10 225 километров, за день было пройдено 84 километра. «Это было непросто, и именно это и манило меня!» – подчеркнул велосипедист, добавив, что силы человека безграничны и маршрут стоит того, чтобы его повторить. В группе также опубликованы ссылки на видеозаписи его предыдущих путешествий разных лет.

Дмитрий Жуков выехал из Пскова 1 мая. Маршрут проходил через множество регионов, городов и часовых поясов: Тверь, Ярославль, Кострома, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток.