Фестиваль сапсёрфинга пройдёт в Пскове 26 июля

18:28, 13 июля 2026, ПАИ

Фестиваль «Псков САП Фест» пройдёт в Пскове 26 июля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Участников ждёт разнообразная программа: игры для детей, розыгрыш призов и конкурс костюмов, главный приз в котором – сапсёрф.

Организаторы приглашают всех желающих стать частью праздника. Для участия обязательна регистрация у организаторов, которая продлится до 23 июля.