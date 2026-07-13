Фестиваль сапсёрфинга пройдёт в Пскове 26 июля
Фестиваль «Псков САП Фест» пройдёт в Пскове 26 июля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.
Участников ждёт разнообразная программа: игры для детей, розыгрыш призов и конкурс костюмов, главный приз в котором – сапсёрф.
Организаторы приглашают всех желающих стать частью праздника. Для участия обязательна регистрация у организаторов, которая продлится до 23 июля.
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