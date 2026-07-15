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Спорт

Более 300 ветеранов СВО активно участвуют в спортивной жизни региона – Надежда Васильева

Как ветераны специальной военной операции вовлечены в общественную жизнь Псковской области, рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

Фото: ПАИ

«Общественная, культурно-досуговая, спортивная деятельности – важные направления. Помочь ребятам построить жизнь заново и вернуться в мирную жизнь – основная задача фонда. Здесь главные инструменты – спорт, общественная деятельность, патриотическое воспитание. На сегодняшний день более 300 ветеранов активно участвуют в спортивной жизни региона, выступают на региональных и федеральных мероприятиях», – отметила она.

Надежда Васильева напомнила, что при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и региональной федерации практической стрельбы на базе филиала открылся тир.

«Мы полностью переоборудовали зал, и теперь у нас уютный домашний тир. Домашний – потому что ветераны приходят в филиал, чувствуют себя нужными, получают помощь. Они здесь как дома», – подчеркнула руководитель филиала фонда.

Она также напомнила, что в филиале работает Ассоциация ветеранов СВО. «Многие ветераны, входящие в ассоциацию, являются нашими социальными координаторами. Они активно участвуют в общественной жизни, занимаются спортом. Они не просто пример, а наставники для молодого поколения. Проводят патриотические уроки и мероприятия в образовательных учреждениях», – рассказала Надежда Васильева.

В школе адаптивного спорта представлено более шести видов спорта: нарды, стрельба, силовые упражнения, добавила гостья эфира.

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