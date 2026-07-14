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Спорт

Названы победители десятого этапа Кубка России по ралли «900 озёр»

Десятый этап Кубка России по ралли «900 озёр» прошёл в Опочецком районе 11 июля. Как сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области, победу в абсолютном зачёте одержал экипаж Руслана Гожева и Дениса Коломийца на Skoda Fabia, для которых этот успех стал первым в сезоне.

Фото предоставила Федерация автомобильного спорта Псковской области

В зачёте 4000Н Евгений Суховенко и Ярослав Фёдоров выиграли гонку, в том числе благодаря сходу конкурентов, и набрали максимальные 200 очков в основной части турнира. В классе Р9 первенствовал Илья Акимов со штурманом Максимом Шубкиным на Peugeot 208, одержав третью победу подряд в сезоне. В зачёте 2000Н победу одержали Олег Марков и Родион Щербаков, также набравшие 200 очков.

В зачёте 1600Н вторую гонку подряд за победу боролись два экипажа: Владимир Скрылев с Александром Басмановым и Александр Становов в паре с уроженкой Пскова мастером спорта Маргаритой Гребёнкиной.

«За два первых спецучастка Становов смог оторваться от соперника больше чем на 10 секунд – в то время как Скрылев был не слишком доволен своим темпом. Однако на СУ3 Александр потерял почти 20 секунд, в итоге заняв второе место на ралли «900 озёр», – отметили в федерации.

В зачёте 1400Н первая тройка не менялась с финиша второго спецучастка до финиша гонки. Победу одержали Матвей Михайлов и Константин Огарко на Lada Kalina. Для Михайлова, самого юного участника Кубка, эта победа стала первой в карьере. Второе место сохранил псковский пилот Андрей Утцов в паре с Русланом Кациевым, который удержал лидерство в общем зачёте Кубка 2026 года.

Одиннадцатый этап турнира также пройдёт в Псковской области 22 августа, участники сойдутся в борьбе на ралли «Пушкинские Горы – 2026».

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