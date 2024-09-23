Собаку без прививки из Латвии не пропустили через госграницу в Псковской области
Домашнего питомца не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Собаку перевозили из Латвии на территорию России. Однако во время документарной проверки было установлено, что в ветеринарном паспорте собаки не было сведений о своевременной вакцинации животного против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусной и аденовирусной инфекций, лептоспироза.
Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформлена декларация о возврате животного.
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