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Экономика

Гендиректор компании по производству бытовой химии рассказал, почему открыл дело в Псковской области

Генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков рассказал, почему открыл предприятие именно в Псковской области.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Все мы из Пскова, я родился в Пскове и живу здесь. Это мой любимый город, зачем мне куда-то переезжать? Я жил много где, но Псков тянет. Я приехал домой и живу здесь. Почему нам здесь не развивать производство? Нам все идут навстречу, в том числе администрация», – сказал он в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

При этом, по его словам, производство в регионе поддерживает и Фонд инвестиционного развития Псковской области.

«Все нас поддерживают. Это я говорю прямым текстом. Год назад мы зарегистрировались, получили и деньги, и поддержку. Для нас двери везде открыты. Какие-то сложности, может, есть, но к нам все открыты. Мы идём и работаем», – подчеркнул гость студии.

Кроме того, в Псковской области работа предприятия обходится дешевле, чем в других регионах, пояснил Сергей Шестаков.

«Если говорить о географии, мы находимся между Санкт-Петербургом и Москвой. Аренда у нас дешевле, фонд заработной платы у нас ниже, электроэнергия у нас дешевле, вода дешевле – получается, что и себестоимость у нас дешевле. На нашем предприятии, когда мы рассчитывали его работу под Орлом, затрачиваемость на жизнедеятельность предприятия была бы на 1,5 млн рублей выше в месяц при тех же установочных данных», – заключил гость студии.

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