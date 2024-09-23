Масштабный ремонт приёмного отделения начался в великолукской больнице
Масштабный ремонт начался в приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.
«Ремонт приёмного отделения требовался давно. Напольную плитку можно было снимать без инструмента, она отходила от основания и во многих местах треснула. Приведём помещение в надлежащее состояние для комфорта и безопасности пациентов», – отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.
На данный момент подрядчик демонтировал стенды и конструкции, мешающие ремонту.
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
Кроме того, рабочие подготавливают стены под дальнейшую покраску. Планируется сделать подвесной потолок, заменить старые деревянные двери в кабинеты на новые пластиковые, а также заменить напольное покрытие.
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