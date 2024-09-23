Масштабный ремонт приёмного отделения начался в великолукской больнице

16:59, 23 сентября 2024, ПАИ

Масштабный ремонт начался в приёмном отделении великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.

«Ремонт приёмного отделения требовался давно. Напольную плитку можно было снимать без инструмента, она отходила от основания и во многих местах треснула. Приведём помещение в надлежащее состояние для комфорта и безопасности пациентов», – отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

На данный момент подрядчик демонтировал стенды и конструкции, мешающие ремонту.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница





Кроме того, рабочие подготавливают стены под дальнейшую покраску. Планируется сделать подвесной потолок, заменить старые деревянные двери в кабинеты на новые пластиковые, а также заменить напольное покрытие.