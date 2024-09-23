Расширить производство бытовой химии планируют в Псковской области

17:29, 23 сентября 2024, ПАИ

Расширить производство бытовой химии планируют в Псковской области, рассказал генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

«У нас всё производство разделено на два проекта. То, что мы делаем сейчас, – реализация первого проекта в рамках предприятия бытовой химии. У нас сейчас в плане поработать 1,5 года на существующих площадях», – отметил Сергей Шестаков.

После этого на предприятии планируют увеличить объём финансирования и отстроить отдельное предприятие, уточнил он.

«Общий штат – порядка 350 человек спустя 1,5 года. Год назад, когда у нас был омываечный цех, у нас было всего четыре человека», – пояснил гость студии.

Сейчас в организации трудится порядка 25 человек. При этом на производство уже готовы нанять десять сотрудников: упаковщиков, грузчиков, заключил Сергей Шестаков.