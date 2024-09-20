Первое заседание конкурсной комиссии по поводу замещения должности главы округа пройдёт в Бежаницком районе 26 сентября

18:09, 23 сентября 2024, ПАИ

Первое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Бежаницкого муниципального округа пройдёт 26 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Всего в конкурсную комиссию войдут шесть человек. Трёх из них выбирает окружное Собрание депутатов, а трёх других – губернатор Псковской области.

По решению Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа в конкурсную комиссию вошли депутат по избирательному округу № 2 Александр Харитонов, депутат по единому избирательному округу Екатерина Сорокина, депутат по единому избирательному округу Валентина Иванова.

Первое заседание конкурсной комиссии пройдёт 26 сентября в 10:00.

Напомним, что в 2023 году по результатам конкурсов окружные собрания депутатов избрали глав Новоржевского, Локнянского, Красногородского, Пыталовского, Печорского, Стругокрасненского, Опочецкого и Невельского муниципальных округов.