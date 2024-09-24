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Общество

Два новых врача начали работать в Псковской областной инфекционной больнице

Два новых врача-инфекциониста Зухрохон Бобоева и Александра Плишкина работают в Псковской областной инфекционной клинической больнице, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Зухрохон Бобоева в 2015 году окончила Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино по направлению «лечебное дело». В 2017 году получила диплом о прохождении ординатуры по специальности «детские инфекционные болезни». В 2020 году на базе своего медицинского вуза окончила аспирантуру. Кандидат медицинских наук. В России прошла профессиональную переподготовку: «инфекционные болезни».

Александра Плишкина в 2014 году окончила Кыргызско-Российский славянский университет по направлению «лечебное дело». В 2015 году получила диплом о прохождении интернатуры по специальности «врач-инфекционист».

Совместно с супругом – врачом-инфекционистом, кандидатом медицинских наук, Александра Плишкина прибыла из Киргизии. Муж решил продолжить научно-преподавательскую деятельность на медицинском факультете ПсковГУ.

Александра Плишкина также была старшим преподавателем кафедры инфекционных болезней в Кыргызско-Российском славянском университете. Однако в большей степени сосредоточила свои силы на работе в лечебном учреждении.

«Пока привыкаю к новому месту работы, но уже могу отметить, что оснащение и диагностика на высшем уровне. Впечатления о коллективе только положительные. Все сотрудники очень доброжелательные и отзывчивые – всегда помогут и подскажут, если возникают вопросы», – отметила новый врач.

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