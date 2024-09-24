О борьбе с детскими страхами расскажут в новом выпуске псковского журнала «PROсемью»
Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ презентует новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Девятнадцатый выпуск «Страхи без видимых причин и что с ними делать» выйдет 28 сентября в 11:00.
Под руководством психолога Псковского перинатального центра Виктории Сымитки слушатели узнают о причинах фобий и как помочь ребёнку, если он боится.
Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».
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