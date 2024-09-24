О борьбе с детскими страхами расскажут в новом выпуске псковского журнала «PROсемью»

18:57, 24 сентября 2024, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ презентует новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Девятнадцатый выпуск «Страхи без видимых причин и что с ними делать» выйдет 28 сентября в 11:00.

Под руководством психолога Псковского перинатального центра Виктории Сымитки слушатели узнают о причинах фобий и как помочь ребёнку, если он боится.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа».