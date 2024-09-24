Купола и кресты Крыпецкого монастыря отреставрировали в Псковском районе

21:00, 24 сентября 2024, ПАИ

В Псковском районе специалисты продолжают ремонтно-реставрационные работы в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре. Сейчас строители меняют кровлю на галерее, которая соединяет храмы Иоанно-Богословский и Успенский. На самих храмах кровельные работы завершаются, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Отреставрированы купола и кресты. Выполнена обшивка главок. Покрытие из меди покрыто специальным составом, проведено патинирование. Искусственное состаривание выполняется с целью придания историчности обновлённым элементам памятника архитектуры. Эти мероприятия устранят риск протечек и дальнейшего повреждения древних стен Иоанно-Богословского собора», – отметили специалисты.

По их словам, на протяжении многих лет храмовый комплекс приходилось регулярно ремонтировать из-за протечек кровли. Кладка и штукатурка фасадов разрушались от попадания влаги. Сейчас проблемы устранены, подчеркнули в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Следующим этапом станет реставрация фасадов памятников архитектуры.

Проект выполнен по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отметим, монастырь основан в 1455 году афонским монахом, преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии.