Более полутора миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области

11:19, 25 сентября 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей украли мошенники у псковичей и великолучан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мошенники позвонили жителям региона и представились сотрудником банка и менеджером по инвестициям. Под предлогом предотвращения взлома банковских счетов и возможности заработка в интернете злоумышленники украли у своих собеседников свыше полутора миллионов рублей.

Также за помощью обратились пятеро жителей Пскова и Гдовского района, которым тоже звонили «доброжелатели». Они представились сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организацией и получили доступ к личным кабинетам на сайте «Госуслуги», которые потом заблокировали.

По данным фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие.