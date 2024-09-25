Более полутора миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области
Более полутора миллионов рублей украли мошенники у псковичей и великолучан, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, мошенники позвонили жителям региона и представились сотрудником банка и менеджером по инвестициям. Под предлогом предотвращения взлома банковских счетов и возможности заработка в интернете злоумышленники украли у своих собеседников свыше полутора миллионов рублей.
Также за помощью обратились пятеро жителей Пскова и Гдовского района, которым тоже звонили «доброжелатели». Они представились сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организацией и получили доступ к личным кабинетам на сайте «Госуслуги», которые потом заблокировали.
По данным фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие.
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