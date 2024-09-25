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Политика

Совещание с региональными отделениями политических партий проходит в Пскове

Совещание избирательной комиссии Псковской области с представителями региональных отделений политических партий по итогам единого дня голосования 2024 года проходит сегодня, 25 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Сегодня избирательная комиссия проводит итоговое заседание общественного совета, заодно мы собираем политические партии, чтобы обсудить итоги единого дня голосования. Сегодня мы пригласили всех участников этого процесса. Хотим подвести итоги, обсудить проблемы, которые возникали при подготовке избирательной кампании», – сказал председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Кроме того, избирательная комиссия Псковской области традиционно сделает небольшой подарок для политических партий, отметил он.

«Это откровенный разговор, где каждый сможет задать любой вопрос и получить на него свой ответ. Мы традиционно проводим эти встречи. Мы всегда понимаем, где были неудобные моменты для кандидатов или политических партий. Мы стараемся их решить в процессе подготовки следующей выборной кампании, всегда слышим критику, прислушиваемся к ней и отвечаем на те вопросы, на которые необходимо ответить нашим коллегам», – подчеркнул Игорь Сопов.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

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