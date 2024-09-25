На прямой эфир семинара на тему деменции приглашают псковичей

22:48, 25 сентября 2024, ПАИ

На прямой эфир семинара на тему деменции приглашают псковичей. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«С лучшими в этой сфере обсудим, что это за состояние, какие стадии бывают, почему так важно уделять внимание пожилым родственникам и уметь определять первые признаки деменции. Поговорим о том, что делать в случае, если вдруг пропал близкий, и как можно предотвратить пропажу пожилого человека с проблемами с памятью», – отметили в поисково-спасательном отряде.

Экспертами выступят координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова и Александра Щёткина – глава фонда «Альцрус», который помогает людям с деменцией и их семьям.

Во время эфира слушатели смогут задать интересующие вопросы по теме. Начало эфира в 16:00.