Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конференция в честь 80-летия областного суда проходит в Пскове

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Псковского областного суда, проходит в правительстве Псковской области в четверг, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Конференция в честь 80-летия областного суда проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что всех участников ждет напряженный график работы в рамках конференции. Он также порекомендовал в свободное время погулять по Пскову, познакомиться со святыми местами, достопримечательностями и кухней.

«Также предлагаю обратить внимание на памятник у здания областного арбитражного суда, который посвящен 625-летию Псковской судной грамоты. Вы все хорошо знаете, что это один из ключевых памятников русского права, по которому исследователи сегодня продолжают основные выводы и понятия справедливости Древней Руси. Ну и, конечно, мы гордимся тем, что Псковская земля стала местом, где он был придуман и написан», – сказал глава региона.

Он добавил также, что многие положения этого древнего документа остаются актуальными и сегодня. «Мы также можем отметить и глубокую связь традиций общества с буквой закона. Это во все времена позволяло нам претворять в жизнь высшую ценность русского народа – справедливость. Этот принцип остаётся актуальным и по сей день. Я надеюсь, мы будем его сохранять и передавать другим поколениям», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В свою очередь, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов добавил, что работа исполнительной и законодательной власти невозможна без конструктивного взаимодействия.

«Мы в регионе именно к такому конструктивному взаимодействию стремимся, стараемся помогать друг другу, стараемся искать возможности для решения общих проблем. И самое главное, стремимся к тому, чтобы наша работа была направлена на решение общей задачи развития Псковского региона», – сказал он.

Александр Котов также подчеркнул, что именно от суда люди хотят видеть справедливость, торжество закона, защиту своих законных прав и интересов.

Судья Верховного суда России Николай Лавров отметил, что участникам конференции предоставляется возможность в ходе обсуждения разных вопросов выразить позицию порядка обсуждаемых проблем, что будет являться положительным значением для судебной практики и развития работы в этой области в дальнейшем.

Он также пожелал всем плодотворной работы и творческих успехов.

«За 80 лет прошло многое. За этот период в суде вершили правосудие 130 судей, благодаря которым создан фундамент работы и накоплен богатый практический опыт. Уверен, что мы с вами на нашей конференции, опираясь на традиции Русской земли и применив к ним правовые инновации, сможем не только разрешить определенные современные правовые проблемы и преодолеть вызовы, которые стоят перед нами на сегодняшний день, но и создадим задел для будущих поколений», – сказал председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

В мероприятии принимают участие более 70 человек, в том числе представители апелляционных судов общей юрисдикции, представители окружных судов, председатели областных судов Северо-Западного федерального округа и субъектов РФ, председатели арбитражных судов, профессора в области права, судьи Псковского областного суда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Новый ФАП заработал в Себежском районе
26 сентября 2024

Конференция в честь 80-летия областного суда проходит в Пскове
26 сентября 2024

«Романтика» из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты
26 сентября 2024

Студенты ПсковГУ начали обучение на программах по проекту «Цифровые кафедры»
26 сентября 2024

Диетолог Волкова посоветовала самые полезные осенние продукты
26 сентября 2024

Последний тёплый день осени наступил по народному календарю
25 сентября 2024

​Жители Церковища отметили День деревни
25 сентября 2024

Посвящённый Дню работников лесного хозяйства круглый стол прошёл в Стругокрасненском округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...