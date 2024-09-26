Конференция в честь 80-летия областного суда проходит в Пскове

10:38, 26 сентября 2024, ПАИ

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Псковского областного суда, проходит в правительстве Псковской области в четверг, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что всех участников ждет напряженный график работы в рамках конференции. Он также порекомендовал в свободное время погулять по Пскову, познакомиться со святыми местами, достопримечательностями и кухней.

«Также предлагаю обратить внимание на памятник у здания областного арбитражного суда, который посвящен 625-летию Псковской судной грамоты. Вы все хорошо знаете, что это один из ключевых памятников русского права, по которому исследователи сегодня продолжают основные выводы и понятия справедливости Древней Руси. Ну и, конечно, мы гордимся тем, что Псковская земля стала местом, где он был придуман и написан», – сказал глава региона.

Он добавил также, что многие положения этого древнего документа остаются актуальными и сегодня. «Мы также можем отметить и глубокую связь традиций общества с буквой закона. Это во все времена позволяло нам претворять в жизнь высшую ценность русского народа – справедливость. Этот принцип остаётся актуальным и по сей день. Я надеюсь, мы будем его сохранять и передавать другим поколениям», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В свою очередь, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов добавил, что работа исполнительной и законодательной власти невозможна без конструктивного взаимодействия.

«Мы в регионе именно к такому конструктивному взаимодействию стремимся, стараемся помогать друг другу, стараемся искать возможности для решения общих проблем. И самое главное, стремимся к тому, чтобы наша работа была направлена на решение общей задачи развития Псковского региона», – сказал он.

Александр Котов также подчеркнул, что именно от суда люди хотят видеть справедливость, торжество закона, защиту своих законных прав и интересов.

Судья Верховного суда России Николай Лавров отметил, что участникам конференции предоставляется возможность в ходе обсуждения разных вопросов выразить позицию порядка обсуждаемых проблем, что будет являться положительным значением для судебной практики и развития работы в этой области в дальнейшем.

Он также пожелал всем плодотворной работы и творческих успехов.

«За 80 лет прошло многое. За этот период в суде вершили правосудие 130 судей, благодаря которым создан фундамент работы и накоплен богатый практический опыт. Уверен, что мы с вами на нашей конференции, опираясь на традиции Русской земли и применив к ним правовые инновации, сможем не только разрешить определенные современные правовые проблемы и преодолеть вызовы, которые стоят перед нами на сегодняшний день, но и создадим задел для будущих поколений», – сказал председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

В мероприятии принимают участие более 70 человек, в том числе представители апелляционных судов общей юрисдикции, представители окружных судов, председатели областных судов Северо-Западного федерального округа и субъектов РФ, председатели арбитражных судов, профессора в области права, судьи Псковского областного суда.