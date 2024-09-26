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Общество

Стрельцы пройдут дозором по Псковскому кремлю

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем кремле» пройдёт 28 сентября в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки кремля. Помогая государевым боярам в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», – рассказали о представлении в музее.

Записаться и узнать подробности можно по телефону (8 8112) 33-10-65.

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