Стрельцы пройдут дозором по Псковскому кремлю
Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем кремле» пройдёт 28 сентября в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки кремля. Помогая государевым боярам в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», – рассказали о представлении в музее.
Записаться и узнать подробности можно по телефону (8 8112) 33-10-65.
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