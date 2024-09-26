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Общество

Экологический субботник провели в Новоржевском округе

Экологический субботник в рамках акции «Вода России» провёл территориальный отдел Вехнянской волости в Новоржевском муниципальном округе, пишет газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: территориальный отдел «Вехнянская волость»

Акция продлится до конца октября. В рамках субботника была очищена от мусора береговая зона.

Ранее сообщалось, что около 60 километров береговой линии очистили от мусора в Псковской области в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России», которая проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацпроекта «Экология».

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