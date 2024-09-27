Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём туризма

12:47, 27 сентября 2024, ПАИ

С Днём туризма жителей Псковской области поздравил председатель облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

«Как председатель организации, объединяющей и возглавляющей шесть профсоюзных объектов оздоровления и отдыха в Псковской области, хочу поздравить вас со Всемирным днём туризма», – обратился к специалистам индустрии и путешественникам лидер регионального профдвижения.

Он также подчеркнул, что сегодня индустрия туризма сталкивается с новыми вызовами, но благодаря поддержке государства с трудностями удаётся справиться и обеспечить гражданам качественный отдых и высокий уровень обслуживания.

«Желаю вам в этот день крепкого здоровья, удачи и успехов в работе! С праздником, со Всемирным днём туризма!» – заключил Игорь Иванов.

Напомним, что Всемирный день туризма был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ЮНВТО и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.