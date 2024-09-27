Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области

17:01, 27 сентября 2024, ПАИ

Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области с 3 по 31 октября, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

7 и 14 октября изменится маршрут № 6507 Луга – Псков. В эти дни отправление от станции Луга-1 будет в 6:27, от Серебрянки – 6:52–6:53, от Лямцево – 7:02–7:03, от Плюссы 7:17–7:18, от Струг Красных – 7:41–7:42, от Владимирского Лагеря – 7:48–7:49, от Лапино – 7:56–7:57, от Новоселья – 8:06–8:07, от Молоди – 8:20–8:21, от Торошино – 8:34–8:35, от Любятово – 9:00–9:01 и прибытие на станцию Псков в 9:07.

3, 10, 17, 24 и 31 октября тот же поезд отправится от станции Луга-1 в 4:45, от Серебрянки – 5:12–5:13, от Лямцево 5:22–5:23, от Плюссы – 5:37–5:38, от Струг Красных – 6:01–6:02, от Владимирского Лагеря – 6:08– 6:09, от Лапино – 6:16–6:17, от Новоселья – 6:26–6:27, от Молоди – 6:40–6:42, от Торошино – 6:55–6:56, от Любятово – 7:21–7:22, и на станцию Псков поезд прибудет в 7:28.

Отметим, что 29 октября отменяются поезда № 6507 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга.