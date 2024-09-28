48 аварий с участием мототранспорта произошло на территории Псковской области в этом году

20:28, 28 сентября 2024, ПАИ

48 ДТП с участием мототранспорта произошло на территории Псковской области в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе произошедших аварий 47 человек получили ранения различной степени тяжести.

В связи с этим Госавтоинспекция напомнила мотолюбителям о необходимости включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы заранее проинформировать других участников дорожного движения о манёвре и не допустить аварии.