48 аварий с участием мототранспорта произошло на территории Псковской области в этом году
48 ДТП с участием мототранспорта произошло на территории Псковской области в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе произошедших аварий 47 человек получили ранения различной степени тяжести.
В связи с этим Госавтоинспекция напомнила мотолюбителям о необходимости включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы заранее проинформировать других участников дорожного движения о манёвре и не допустить аварии.
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