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Общество

Как выбрать правильную подушку и повысить качество сна

Смещение позвонков или пережатие нервов можно получить, если спать на неправильной подушке. Об этом в интервью «Известиям» рассказал травматолог-ортопед АО «Медицина» Николай Бацаленко.

Позвоночник во время сна должен оставаться прямым, а шея – не напряжённой. При положении лёжа на боку всё пространство между плечом и головой должно быть заполнено подушкой, мышцы шеи расслаблены. Подушка должна выполнять поддерживающую функцию. Неправильное положение грозит смещением позвонков или пережатыми нервами и, как следствие, снижением качества сна. А недосып, в свою очередь, приводит к нервозности и повышает риск развития проблем со здоровьем.

Для сна на боку врач посоветовал выбирать более высокие подушки, до 20 сантиметров высотой, и жёсткие, равные длине плеча. Подушки средней жёсткости не выше десяти сантиметров рекомендуется, если привычная поза сна – лёжа на спине. Если человек выбирает сон в положении на животе – лучше всего подойдёт мягкая подушка не выше десяти сантиметров.

Также необходимо два-три раза в год чистить подушки.

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