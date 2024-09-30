Предотвращающие старость продукты выявили учёные

08:42, 30 сентября 2024, ПАИ

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной преждевременного старения и ухода из жизни, но некоторые продукты способны снизить риски, пишет «Российская газета» со ссылкой на врачей.

Так, ежедневное употребление рыбы способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения на 50%. Помимо этого, значительно снижают риски хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты и отруби.

Кроме того, следует уменьшить количество соли в рационе, поскольку она увеличивает кровяное давление.