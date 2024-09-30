Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Предотвращающие старость продукты выявили учёные

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной преждевременного старения и ухода из жизни, но некоторые продукты способны снизить риски, пишет «Российская газета» со ссылкой на врачей.

Так, ежедневное употребление рыбы способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения на 50%. Помимо этого, значительно снижают риски хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты и отруби.

Кроме того, следует уменьшить количество соли в рационе, поскольку она увеличивает кровяное давление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 сентября 2024

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечают сегодня
30 сентября 2024

Реставрация завершается в музее-усадьбе «Петровское»
30 сентября 2024

Проверку систем оповещения проведут по всей России 2 октября
30 сентября 2024

Почему нужно есть тыкву осенью, рассказал эксперт
30 сентября 2024

День интернета отмечают в России сегодня
29 сентября 2024

Почти шесть километров дорог в трёх районах Псковской области приводят в порядок в рамках адресной программы
29 сентября 2024

В великолукском филиале ПОКБ продолжается ремонт
29 сентября 2024

Культурные выходные прошли в Бежаницком районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...