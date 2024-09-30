Проверку систем оповещения проведут по всей России 2 октября

08:51, 30 сентября 2024, ПАИ

Проверку систем оповещения проведут во всех регионах России 2 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России.

На одну минуту будет замещён эфир радио- и телеканалов. Так подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

С помощью сигнала проверят работоспособность как муниципальных, так и региональных систем оповещения.