Проверку систем оповещения проведут по всей России 2 октября
Проверку систем оповещения проведут во всех регионах России 2 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России.
На одну минуту будет замещён эфир радио- и телеканалов. Так подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».
С помощью сигнала проверят работоспособность как муниципальных, так и региональных систем оповещения.
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