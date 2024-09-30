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Общество

Псковская Росгвардия отмечает восемь лет со дня образования

Восемь лет со дня образования отмечает Управление Росгвардии по Псковской области сегодня, 30 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Личный состав с годовщиной поздравил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он отметил, что на подразделения управления возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона.

Только в этом году сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР провели более 2 500 специальных операций и мероприятий. Личный состав вневедомственной охраны задержал около 1 500 граждан за совершение правонарушений. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы привлекли к административной ответственности более 400 граждан за нарушения, связанные с оборотом гражданского оружия.

Особые слова признательности полковник полиции Игорь Иванов выразил ветеранам, которые передают молодому поколению свой бесценный опыт и накопленные знания.

С 2016 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, сотрудники и военнослужащие награждены орденом Мужества, 29 медалями «За отвагу», шестью медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 42 медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 19 медалями «За отличие в охране общественного порядка», двумя медалями Жукова, медалями Суворова и «За спасение погибавших».

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