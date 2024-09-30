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Политика

О работе в городских округах рассказывают депутаты Псковской гордумы в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая деятельности депутатского корпуса Псковской городской Думы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

Какие задачи приходится решать в округах, рассказывают депутат по единому городскому округу Алексей Форш и депутат по одномандатному избирательному округу № 5 Анна Дмитриева.

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