О работе в городских округах рассказывают депутаты Псковской гордумы в медиацентре ПАИ

12:29, 30 сентября 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая деятельности депутатского корпуса Псковской городской Думы, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

Какие задачи приходится решать в округах, рассказывают депутат по единому городскому округу Алексей Форш и депутат по одномандатному избирательному округу № 5 Анна Дмитриева.