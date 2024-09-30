Не уверен – не обгоняй: псковским водителям раздали наклейки и памятки

20:58, 30 сентября 2024, ПАИ

Водителям на дорогах в Пскове раздали памятки и наклейки в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Об этом ПАИ сообщили в УМВД России по Псковской области.

Акция организована совместно с Центром молодёжи и общественных инициатив. На наклейках напечатано «ПраVда Zа нами!». Некоторые из псковичей сразу же находили им место на заднем стекле автомобиля.

Водителям также напомнили о ПДД и раздали памятки «Не уверен – не обгоняй!».