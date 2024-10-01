Три года колонии получил житель Новосокольнического района за продажу марихуаны

11:43, 01 октября 2024, ПАИ

Жителя Новосокольнического района осудили за продажу наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 35-летний мужчина решил незаконно обогатиться и продать каннабис (марихуану) в значительном размере. Он договорился о сбыте наркотика с гражданином, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «проверочная закупка». Получив деньги за продажу наркотика, житель Новосокольнического района оставил наркотик на обочине дороги в снегу и сообщил об этом покупателю. Последний, забрав наркотик, передал его полиции.

Новосокольнический районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.