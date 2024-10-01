Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области
Председателем Арбитражного суда Псковской области назначена Любовь Алексеева, сообщили ПАИ в суде.
Указ о назначении на должность 30 сентября подписал президент России Владимир Путин.
Ранее должность председателя Арбитражного суда Псковской области занимал Фёдор Тимаев.
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