Почти 170 килограммов текстиля собрали псковичи для приюта «Шанс»

13:22, 01 октября 2024, ПАИ

Акцию «Тёплый сентябрь» по сбору текстиля для приюта «Шанс» завершили в «Экобазе 60». Об этом ПАИ сообщили в организации.

В общей сложности волонтёрам удалось собрать 168,5 килограмма текстиля и 11 килограммов кастрюль и мисок для животных.

«Мы благодарны каждому, кто присоединился к акции. Всем, кто привозил текстиль к нам и кто привёз свои подарочки сразу в приют», – отметили в «Экобазе».

Добавим, что работу «Экобазы 60» в Пскове организовывает автономная некоммерческая организация «Институт переработки вторсырья». Активисты на практике показывают, как можно бороться с причиной проблем растущих свалок, учат правильно готовить вторсырьё к переработке и собирать его раздельно.