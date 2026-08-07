Представители фонда «Защитники Отечества» и областного минспорта рассказали о достижениях ветеранов СВО

14:41, 07 августа 2026, ПАИ

О возможностях, которые открывают такие турниры, как межрегиональные соревнования «Кубок защитников Отечества» в Выборге, рассказала заместитель начальника отдела по спортивной работе министерства спорта Псковской области Светлана Польская на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 августа.

Светлана Польская подчеркнула, что ведомство всегда поддерживает ветеранов, проявляющих интерес к любому виду спорта, даже если речь идёт о небольшой группе. По её словам, важно, чтобы спортсмены чувствовали общее направление и поддержку как со стороны правительства, так и друг друга. Она отметила, что сами ветераны неравнодушны к спорту, что делает совместную работу особенно результативной.

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова привела пример того, какие перспективы открывают соревнования.

«Ветеран СВО Василий Могрицкий впервые принял участие в Кубке защитников Отечества в Калуге в дисциплине «пулевая стрельба». Тогда он вошёл в десятку лучших, но не занял призового места. Однако представители Паралимпийского комитета, присутствовавшие на соревнованиях, заметили его потенциал и пригласили на паралимпийский сбор. Ветеран принял приглашение, а на недавних соревнованиях в Выборге он уже занял второе место, набрав одинаковое количество очков с победителем – по 92, но уступив по числу попаданий в «десятку». Кроме того, вместе с Паралимпийским комитетом Василий Могрицкий провёл паралимпийский урок, где поделился своим опытом в пулевой стрельбе», – обратила внимание Лидия Герасимова.

Она отметила, что наблюдает за ребятами с первого дня работы фонда «Защитники Отечества» и видит их рост как спортсменов. Если изначально уровень был скорее любительским и многие вообще не занимались спортом, то сейчас перед ней не просто ветераны, а состоявшиеся спортсмены.

«Парни показывают пример, а другие ветераны ими вдохновляются и тоже приходят в спорт. Это прекрасно», – добавила Лидия Герасимова.